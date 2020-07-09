2020-07-09T12:37:46+03:00
Общество

В Череповце торговец лодками и моторами обманул покупателей и поставщиков на 1,5 миллиона рублей

Ему грозит до 6 лет лишения свободы
Иван Чухнин
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Предринимателя обвиняют в мошеничестве.Предринимателя обвиняют в мошеничестве.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Вологодской области следователи направили в суд уголовное дело по 12 фактам мошенничества. 37-летний череповчанин, торговец лодками и моторами, совершил 12 фактов мошеннических действий. Он обманул граждан и ряд организаций на 1,5 миллиона рублей.

Ранее он был несудим. Мужчина являлся владельцем магазина по продаже лодок, моторов и иных товаров для спорта и отдыха. Сотрудники полиции установили, что под видом заключения договоров поставки товаров, он завладевал денежными средствами и имуществом потерпевших. Так, например, в 2017 году жертвой мошенника стал его постоянный поставщик – иногородняя фирма, производящая надувные лодки. Она поставила 14 надувных лодок, но торговец так и не расплатился с ней. Сумма долга составила более 300 тысяч рублей.

Посетители зачастую обращались к предпринимателю с заказами, делая предоплату, но указанные в договоре сроки товар они так и не получали.

Следователи провели документальные проверки, всего выявлено 12 эпизодов преступной деятельности по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Скоро торговец предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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