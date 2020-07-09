Иномарка попала под грузовик на кольце в Вологде
ДТП: иномарка попала под грузовик.Baza.net
В ДТП на кольце, что на окраине Вологды, пострадал молодой человек.
Авария попала на видеокамеру, установленную на пересечении улицы Преображенской и Окружного шоссе.
По сообщению Управления ГИБДД по Вологодской области, мужчина, управляя автомобилем марки "Датсун", не уступил дорогу КамАЗу, двигавшемуся по кольцу. В результате легковушка получила мощный удар в бок со стороны водителя. Он получил серьезные травмы.
Его срочно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU