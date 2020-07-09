Иномарка попала под грузовик на кольце в Вологде

9 Июль 2020 2020-07-09T13:04:44+03:00

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В ДТП на кольце, что на окраине Вологды, пострадал молодой человек.

Авария попала на видеокамеру, установленную на пересечении улицы Преображенской и Окружного шоссе.

По сообщению Управления ГИБДД по Вологодской области, мужчина, управляя автомобилем марки "Датсун", не уступил дорогу КамАЗу, двигавшемуся по кольцу. В результате легковушка получила мощный удар в бок со стороны водителя. Он получил серьезные травмы.

Его срочно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU