Молодые вологжане попали в аварию в Карелии

9 Июль 2020 2020-07-09T11:53:49+03:00

Оба были госпитализированы

Изменить размер текста: A A

В Карелии случилось ДТП с двумя молодыми вологжанами, разъезжающими на Фольксвагене.

ДТП случилось утром 8 июля на 17-м километре подъезда к пункту пропуска «Сювяоро» в Лахденпохском районе.

По предварительным данным, 20-летний житель Вологодской области, управляя иномаркой, при развороте не убедился в безопасности и протаранил большегруз Volvo, который двигался следом.

На место выехали полиция и скорая помощь. Оказалось, находящиеся в машине 20-летние юноши получили травмы, их экстренно госпитализировали. Как оказалось, юный водитель легковушки не имел водительских прав, сообщает Управление ГИБДД по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU