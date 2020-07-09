Пёс Урусвати вычислил вологодского вора
Служебная собака нашла похищенное и самого вора. Как сообщили в областном УМВД, в дежурную часть полиции обратился житель Вологды. Его обокрали. Мужчина написал заявление: из его сарая исчезли комплект зимней автомобильной резины и бензопила. Ущерб вологжанин оценил в 6 тысяч рублей. На место выехал кинолог с судебной собакой.
Работать овчарке по кличке Урусвати мешал запах дыма, недавний пожар едва не свел на нет все усилия пса.
Но собака справилась с поставленной задачей: взяла сдед и привела полицейского к другому сараю. Там и обнаружилось украденные колеса и бензопила. Под подозрение сразу попал 33-летний владелец хозпостройки. Он и оказался вором. Заведено уголовное дело. Похищенное имущество полицейские вернули хозяину.
ИСТОЧНИК KP.RU