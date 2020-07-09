2020-07-09T11:43:30+03:00
Общество

Пёс Урусвати вычислил вологодского вора

Украденное из сарайки вернули хозяину
Иван Чухнин
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Пес сумел быстро взять след.Пес сумел быстро взять след.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Служебная собака нашла похищенное и самого вора. Как сообщили в областном УМВД, в дежурную часть полиции обратился житель Вологды. Его обокрали. Мужчина написал заявление: из его сарая исчезли комплект зимней автомобильной резины и бензопила. Ущерб вологжанин оценил в 6 тысяч рублей. На место выехал кинолог с судебной собакой.

Работать овчарке по кличке Урусвати мешал запах дыма, недавний пожар едва не свел на нет все усилия пса.

Но собака справилась с поставленной задачей: взяла сдед и привела полицейского к другому сараю. Там и обнаружилось украденные колеса и бензопила. Под подозрение сразу попал 33-летний владелец хозпостройки. Он и оказался вором. Заведено уголовное дело. Похищенное имущество полицейские вернули хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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