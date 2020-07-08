2020-07-09T00:10:22+03:00
Общество

В Вологде скончалась Татьяна Чистякова - художник, керамист, педагог

Ольга КУЗНЕЦОВА
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В Вологде 8 июля ушла из жизни старейший керамист, педагог, заслуженный художник России Татьяна Чистякова.

Татьяна Александровна родилась в Вологде 15 апреля 1939 года, училась в Ленинграде, окончила в 1971 году мухинское училище, факультет монументально-декоративного искусства.

"Леплю из глины" - говорила она про себя. Организатор студии "Синяя птица", где делали первые шаги многие керамисты.

До последнего времени занималась со всеми желающими - и взрослыми, и детьми, лепкой, перенесла операцию на сердце, снова вернулась к занятиям по субботам в ее мастерской. Последнее время ее заменял сын, Антон. Он, будучи ребенком из семьи художников, его отец известный в Вологде живописец Евгений Соколов, выбрал профессию мамы - стал керамистом. Сейчас положение у людей искусства таково, что он собирает на организацию траурных мероприятий.

Радость от творчества Татьяны Александровны, ее искусства, от того, что было заронено в учеников и проросло в работах - будет с нами, будет длиться...

Редакция выражает соболезнования всем друзьям, близким, ученикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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