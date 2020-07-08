В Никольске восемь семей, в том числе 6 детей, остались без крова

8 Июль 2020 2020-07-08T18:32:11+03:00

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В Никольске на улице Строителей сгорел 8-квартирный жилой дом. Огонь распространился на все здание площадью 12 х 18 метров, а также хозяйственные постройки.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в ликвидации задействовано более 100 человек - это сотрудники МЧС, полиция, медицинская служба, добровольцы. Готовится пункт временного размещения для пострадавших. По всей видимости, все жители остались без крова.

Как стало известно, к 18:00 пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров.

Как уточняет пресс-служба МЧС, информация о пожаре поступила 8 июля в 16 часов 20 минут: горели хозяйственные постройки у дома №6 на улице Строителей. Вскоре огонь перекинулся на двухэтажный деревянный многоквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, из них площадь дома 432 квадратных метра, хозяйственных построек 568 квадратных метров. Жители самостоятельно покинули горевшее здание до прибытия пожарных подразделений. В сгоревшем доме проживало 26 человек, из них 6 детей. Они могут разместиться в гостинице «Юг» вместимостью 30 человек. В ликвидации задействовано 31 единица техники, 110 человек, из них от МЧС 7 единиц техники, 16 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU