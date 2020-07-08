2020-07-08T18:32:11+03:00
Происшествия

В Никольске восемь семей, в том числе 6 детей, остались без крова

Сгорел двухэтажный жилой дом
Иван Чухнин
Поделиться:
Дом полностью сгорел. Фото Татьяны Рыжковой, Никольск.Дом полностью сгорел. Фото Татьяны Рыжковой, Никольск.
Изменить размер текста:

В Никольске на улице Строителей сгорел 8-квартирный жилой дом. Огонь распространился на все здание площадью 12 х 18 метров, а также хозяйственные постройки.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в ликвидации задействовано более 100 человек - это сотрудники МЧС, полиция, медицинская служба, добровольцы. Готовится пункт временного размещения для пострадавших. По всей видимости, все жители остались без крова.

Как стало известно, к 18:00 пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров.

Как уточняет пресс-служба МЧС, информация о пожаре поступила 8 июля в 16 часов 20 минут: горели хозяйственные постройки у дома №6 на улице Строителей. Вскоре огонь перекинулся на двухэтажный деревянный многоквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, из них площадь дома 432 квадратных метра, хозяйственных построек 568 квадратных метров. Жители самостоятельно покинули горевшее здание до прибытия пожарных подразделений. В сгоревшем доме проживало 26 человек, из них 6 детей. Они могут разместиться в гостинице «Юг» вместимостью 30 человек. В ликвидации задействовано 31 единица техники, 110 человек, из них от МЧС 7 единиц техники, 16 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Никольске восемь семей, в том числе 6 детей, остались без крова
Под Соколом на дороге сгорел грузовик
В Череповце суд осудил председателя Совета дома за подделку протокола собрания
В Вологодских вузах добавится количество бюджетных мест
Семь человек попало в аварию на трассе Москва - Архангельск
В Вологодской области дом сгорел из-за попадания в него молнии
Хоккеист "Северстали" заболел коронавирусом
Под Вологдой пропал 47-летний мужчина
Минпросвещения запретило традиционные общешкольные линейки 1 сентября
Хозяйственный дачник украл с фермы доски для собственной бани
Череповецкий вандал разбил стекло выставочного автомобиля сумкой с вещами
Прямой поезд Вологда-Симферополь начнет ходить с середины июля
Ещё 21 человек узнало о неприятном диагнозе в Вологодской области
Двое женщин попали в ДТП на дороге Шексна-Сизьма
Два человека погибли в ДТП на трассе Вологда-Новая Ладога
В Сокольском районе утонул в карьере второй подросток