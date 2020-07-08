Под Соколом на дороге сгорел грузовик

8 Июль 2020 2020-07-08T17:44:41+03:00

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Под Соколом сгорел грузовик. Пожар на дороге произошел 7 июля около 13 часов. Об пожаре сообщили в областном управлении МЧС.

В 13:17 поступил звонок, что на 2-м километре автодороги Камское — Обросово горит самосвал. Машина принадлежит 40-летнему мужчине, она застрахована ОСАГО. Как выяснилось, это самосвал марки DONG FENG 2011 года выпуска. На место выезжали 2 пожарные машины, 7 человек личного состава. В результате возгорания кабина уничтождена полностью. Так, уничтожно правое переднее колесо, выгорела полностью кабина, повреждено лакокрасочное покрытие и левое переднее колесо.

По мнению экспертов, ЧП могло произойти из-за перегрева тормозных колодок или из-за умышленного поджога.

ИСТОЧНИК KP.RU