В Череповце суд осудил председателя Совета дома за подделку протокола собрания

8 Июль 2020 2020-07-08T17:32:58+03:00

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Необычное дело рассматривали в суде Череповца. Председатель Совета дома подделала протокол общего собрания. Из-за этого в квитанциях жителей дома появилась новая строка - «вознаграждение председателя». Жильцы изумились и отправились в полицию.

Как выяснилось, 9 апреля 2019 года 64-летняя председатель Совета дома № 35 по ул. Первомайской в Череповце подделала протокол общего собрания собственников помещений. Это было сделано исключительно для получения ею выплаты.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, в суде женщина свою вину не признала. Она рассказала, что долгое время являлась председателем Совета дома. В последнее время ей стало тяжело исполнять эти обязанности в связи с возрастом и состоянием здоровья. На собрании собственников, оно проходило в очном режиме, на нем присутствовало 30 человек, женщина предложила установить вознаграждение для председателя. Размер был определен - 55 копеек с квадратного метра жилой площади.

Она была уверена, что все жильцы дома поняли, что оплата вознаграждения будет взиматься путем выведения отдельной строкой в платежной квитанции за коммунальные услуги. Тем более этот вопрос обсуждался на собраниях в подъездах и на общем собрании собственников.

Позднее ею были распечатаны бюллетени для голосования. За выплату вознаграждения проголосовали более 95% собственников. Протокол, подписанный ею, членами счетной комиссии и секретарем собрания, она представила в управляющую компанию. На следующий день с обвиняемой связалась сотрудник УК и сказала, что в протоколе нет строки об источнике финансирования по вознаграждению председателю. Председатель вспомнила, что данный вопрос не был внесен в бюллетень для голосования, и допечатала в протокол строку «с выставлением в платежном документе отдельной строкой». Дополнительного голосования по данному вопросу она не проводила.

Одна из жительниц дома подчеркнула, что у нее нет возражений против того, что такая работа должна оплачиваться. Однако подсудимая озвучила размер вознаграждения, но не ставила на обсуждение вопрос, из каких источников оно будет выплачиваться. Вопрос о выставлении оплаты вознаграждения председателю Совета дома отдельной строкой в платежной квитанции не был включен в бюллетень, то есть на голосование не ставился.

Доводы подсудимой об отсутствии умысла на подделку официального документа суд оценил как форму защиты от обвинения в преступлении.

По мнению суда, она сама изготовила бюллетень для голосования, поэтому достоверно знала о том, что вопрос об источнике финансирования причитающегося ей вознаграждения не был предметом голосования. Поэтому женщина была признана виновной, ей назначен штраф по 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов» в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU