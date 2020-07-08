В Вологодских вузах добавится количество бюджетных мест
В Вологодской области в вузах увеличится количество бюджетных мест. Так, появятся 200 целевых мест за счет областного бюджета. Это делается по поручению президента РФ.
Всего в стране будет создано более 11,4 тысяч дополнительных бюджетных мест, а контрольные цифры приема распределят с учетом рейтинга учреждений, сформированного по итогам конкурса, проведенного Минобрнауки. Его результаты станут известны до 1 августа.
Правительство области сообщает, что в вузы региона собираются поступать более 55% выпускников этого года, еще 30% рассматривают региональные вузы как альтернативу обучению за пределами области.
Чтобы полностью закрыть потребность в бюджетных местах для вологодских выпускников, в Минобрнауки направлено письмо об увеличении цифр приема на 1 150 мест по профилям, соответствующим основным направлениям социально-экономического развития области.
ИСТОЧНИК KP.RU