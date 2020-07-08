2020-07-08T14:54:37+03:00
Общество

Под Вологдой пропал 47-летний мужчина

Иван Чухнин
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Волонтеры и полиция ищут этого человека.Волонтеры и полиция ищут этого человека.
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В Вологодском районе пропал 47-летний мужчина. Информацию распространяет поисковый отряд "Лиза Алерт".

Роман Казаков - житель деревни Карцево, пропал 5 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно. У Романа рост 178 сантиметров, карие глаза, лысый. Среди особых примет — татуировка на правом предплечье.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить в полицию или по контактам поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52. Кроме того, требуется помощь добровольцев - будут организованы поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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