Минпросвещения запретило традиционные общешкольные линейки 1 сентября

8 Июль 2020 2020-07-08T16:32:46+03:00

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Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в школах, детских садах и других детских организациях до 1 января 2021 года. Многие озаботились - будет ли классическое 1 сентября с общешкольной линейкой? Появилась информация, что Минпросвещения запретило их.

Действительно, "Школьных линеек 1 сентября не будет," - сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Праздничных общешкольных линеек не будет, - внесла ясность журналисту cherinfo.ru главный специалист-эксперт череповецкого отдела Роспотребнадзора Галина Лебедева. - Так как массовые мероприятия не допускаются. Каждая школа для первоклассников или одиннадцатиклассников проведет свои торжественные мероприятия, но в максимально разобщенном виде... На воздухе, в принципе, таких ограничений меньше, но вся школа участвовать в мероприятии однозначно не будет...

ИСТОЧНИК KP.RU