2020-07-08T14:57:03+03:00
Спорт

Хоккеист "Северстали" заболел коронавирусом

Его имя не называется
Иван Чухнин
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Один из игроков череповецкого ХК «Северсталь» сдал тест на коронавирус и получил положительтный результат. Он отправлен на самоизоляцию. Эту информацию подтвердает пресс-служба клуба, однако имя хоккеиста не называется.

«Клуб подтверждает, что у одного из игроков ХК „Северсталь“ был обнаружен коронавирус. В данный момент болезнь протекает у хоккеиста бессимптомно, игрок был изолирован. Клуб уведомил Роспотребнадзор, вместе работаем над ситуацией. Все игроки клуба были дополнительно протестированы, результаты анализов дали отрицательный результат», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, как сообщала"Комсомолка", два хоккеиста молодежной команды «Северстали» — «Алмаз» заболели коронавирусом. Из-за инцидента именен график игр команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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