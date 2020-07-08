2020-07-08T13:42:05+03:00
Происшествия

Хозяйственный дачник украл с фермы доски для собственной бани

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы
Иван Чухнин
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В деревне Зорино Белозерского района мужчина 1978 г.р. строил ферму. Однажды на объекте он не досчитался стройматериалов - кто-то их украл. Он написал заявление и оценил сумму ущерба в 10 тысяч рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. По найденным уликам, в частности, по следам обуви, была установлена личность возможного подозреваемого. Им оказался ранее несудимый житель города Череповца 1982 года рождения.

Воришку задержали. Задержанный пояснил, что недалеко от фермы находится его дача. Ему потребовались доски для обшивки бани, поэтому он взял их на ферме, решив, что они никому не нужны. Против хозяйственного дачника возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит лишение свободы на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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