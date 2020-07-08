2020-07-08T13:25:30+03:00
Общество

Череповецкий вандал разбил стекло выставочного автомобиля сумкой с вещами

Его задержали
Иван Чухнин
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Росгвардейцы задержали нетрезвого череповчанина, повредившего выставочный автомобиль. 7 июля в Череповце около 13:00 сработала тревожная сигнализация в торговом центре на улице Архангельской. На место выехали бойцы Росгвардии.

Охранник магазина пояснил, что неизвестный мужчина разбил стекло выставленного в холле рекламного автомобиля. По словам охранника, мужчина выглядел пьяным, подойдя к расположенной в торговом зале иномарке, он замахнулся сумкой с вещами и разбил заднее стекло.

Вандала задержали, это оказался местный житель 1982 г.р.. Он рассказал, что таким образом хотел привлечь к себе внимание. И, видимо, своей цели он достиг.

Стражи правопорядка передали череповчанина полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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