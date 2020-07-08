Прямой поезд Вологда-Симферополь оказался не совсем прямым
До Крыма через новый Крымский мост, минуя Украину, прямым поездом, без пересадок, смогут добраться вологжане уже этим летом. Однако при ближайшем рассмотрении он оказался не совсем прямым. Время в пути от Вологды до Симферополя составит около 60 часов. Это поезд № 552/551 Симферополь — Вологда. Новое направление открывает компания «Гранд Сервис Экспресс». Первый состав отправится из Симферополя 20 июля (ночь на воскресенье) в 0:55 и прибудет в Вологду 22 июля (среда) в 15:26. В обратном направлении поезд отправится 23 июля (четверг) в 4:16 и окажется в Симферополе 25 июля (суббота) в 16:10. Протяженность маршрута составит 3 018 км. В турне по стране пассажиры повидают Иваново, Пензу, Арзамас, Саранск, Пензу, Ростов...
ИСТОЧНИК KP.RU