Прямой поезд Вологда-Симферополь оказался не совсем прямым

8 Июль 2020 2020-07-08T13:06:47+03:00

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До Крыма через новый Крымский мост, минуя Украину, прямым поездом, без пересадок, смогут добраться вологжане уже этим летом. Однако при ближайшем рассмотрении он оказался не совсем прямым. Время в пути от Вологды до Симферополя составит около 60 часов. Это поезд № 552/551 Симферополь — Вологда. Новое направление открывает компания «Гранд Сервис Экспресс». Первый состав отправится из Симферополя 20 июля (ночь на воскресенье) в 0:55 и прибудет в Вологду 22 июля (среда) в 15:26. В обратном направлении поезд отправится 23 июля (четверг) в 4:16 и окажется в Симферополе 25 июля (суббота) в 16:10. Протяженность маршрута составит 3 018 км. В турне по стране пассажиры повидают Иваново, Пензу, Арзамас, Саранск, Пензу, Ростов...

ИСТОЧНИК KP.RU