2020-07-08T14:57:44+03:00
Происшествия

В Вологодской области дом сгорел из-за попадания в него молнии

Люди не пострадали
Иван Чухнин
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В Вологодской области сгорел дом из-за удара молнии. ЧП случилось в деревне Агафоново Сокольского района. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть 7 июля, в 23:35.

Когда пожарные прибыли на место, крыша и стены дома уже были охвачены огнем. Шесть единиц техники, 10 пожарных, 5 членов добровольного пожарного общества не смогли отстоять здание. В результате дом сгорел полностью. Как стало известно, он принадлежал мужчине 1962 года рождения, люди не пострадали, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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