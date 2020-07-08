Ещё 21 человек узнало о неприятном диагнозе в Вологодской области

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Опубликованы данные по количеству заболевших на 8 июля. 21 человек заболело в последнине сутки, 43 выздоровели. 10 случаев зарегистрировано в Череповце, 5 - в Вологде, по два - в Кадуйском и Тотемском районах, по одному - в Череповецком и Никольском районах.

С начала эпидемии в регионе заразились 1770 человек, а 1409 выздоровели. В двух моногоспиталях сейчас лечатся 146 человек. Остальные больные с легкими формами коронавируса проходят лечение дома.

Ситуация в муниципалитетах:

608 – г. Вологда (+5)

385 – г. Череповец (+10)

148 – Шекснинский район

92 – Вологодский район

86 – Грязовецкий район

77 – Бабаевский район

69 – Кадуйский район (+2)

56 – Кирилловский район

51 – Великоустюгский район

36 – Устюженский район

28 – Череповецкий район (+1)

22 – Вытегорский район

18 – Сокольский район

17 – Тотемский район (+2)

13 – Чагодощенский район

11 – Харовский район

9 – Белозерский район

9 – Нюксенский район

8 – Кич-Городецкий район

8 – Тарногский район

8 – Усть-Кубинский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Никольский район (+1)

1 – Междуреченский район