Ещё 21 человек узнало о неприятном диагнозе в Вологодской области

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Опубликованы данные по количеству заболевших на 8 июля. 21 человек заболело в последнине сутки, 43 выздоровели. 10 случаев зарегистрировано в Череповце, 5 - в Вологде, по два - в Кадуйском и Тотемском районах, по одному - в Череповецком и Никольском районах.
С начала эпидемии в регионе заразились 1770 человек, а 1409 выздоровели. В двух моногоспиталях сейчас лечатся 146 человек. Остальные больные с легкими формами коронавируса проходят лечение дома.
Ситуация в муниципалитетах:
608 – г. Вологда (+5)
385 – г. Череповец (+10)
148 – Шекснинский район
92 – Вологодский район
86 – Грязовецкий район
77 – Бабаевский район
69 – Кадуйский район (+2)
56 – Кирилловский район
51 – Великоустюгский район
36 – Устюженский район
28 – Череповецкий район (+1)
22 – Вытегорский район
18 – Сокольский район
17 – Тотемский район (+2)
13 – Чагодощенский район
11 – Харовский район
9 – Белозерский район
9 – Нюксенский район
8 – Кич-Городецкий район
8 – Тарногский район
8 – Усть-Кубинский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Никольский район (+1)
1 – Междуреченский район