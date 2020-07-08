Двое женщин попали в ДТП на дороге Шексна-Сизьма

8 Июль 2020 2020-07-08T11:28:01+03:00

Одно неловкое движние и... автомобиль оказался в кювете. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Изменить размер текста: A A

Две женщины попали в ДТП. Одна из них погибла. Трагедия произошла 7 июля на дороге Шексна – Сизьма.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, авария произошла в 15:42 на 23-м километре автодороги. С управлением Фольксваген Поло не смогла справиться 56-летняя автомобилистка.

Машина выехала с трассы на обочину, и несколько раз перевернулась в кювете. Водитель скончалась на месте, ее 60-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как сообщала "Комсомолка", в этот же день 66- летний водитель КИА не справился с управлением в Устюженском районе, произошло лобовое столкновение, двое человек погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU