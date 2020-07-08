Два человека погибли в ДТП на трассе Вологда-Новая Ладога
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На трассе Вологда-Новая Ладога в Устюженском районе произошло лобовое ДТП, два человека погибло. Авария случилась 7 июля около 7:25 на 259 километре автодороги Вологда-Тихвин-Р21 Кола.
По предварительной информации, автомобиль КИА по невыясненным причинам выехал на встречку. Там двигался «Рено Дастер» под управлением мужчины 54 лет.
От удара на месте скончалась а 67-летняя пассажирка «Рено». 66-летний водитель КИА скончался очуть позже. Водитель «Рено» госпитализирован.
Почему водитель не справился с управлением - установит следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU