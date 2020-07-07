В Сокольском районе утонул в карьере второй подросток

7 Июль 2020 2020-07-07T23:02:48+03:00

Изменить размер текста: A A

По сообщению пресс-службы МЧС, сегодня в 20.45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области по системе «112» поступило сообщение о том, что вблизи населенного пункта Барское Сокольского района, со слов очевидцев, утонул мальчик.

ЧП случилось на заброшенном карьере при купании. Как оказалось, это подросток 2004 года рождения. На место выехали сотрудники МЧС России, спасатели, представители МВД, волонтёры. Тело 15-летнего подростка найдено, извлечено из воды водолазами и передано сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, накануне в Сокольском районе утонул 14-летний мальчик. МЧС обращается к родителям с просьбой - не оставлять детей без присмотра. Жизнь и здоровье детей - это ваша ответственность!

ИСТОЧНИК KP.RU