19-летний дебошир поплатился за удар ногой полицейского

7 Июль 2020 2020-07-07T13:32:15+03:00

Изменить размер текста: A A

19-летний юноша ударил в лицо ногой полицейского и попал под суд. Он признан виновным в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Инцидент произошел 12 декабря прошлого года вечером. Пьяный обвиняемый в переулке Луначарского Устюжны, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за появление в нетрезвом виде на улице, оказывал сопротивление полицейскому-водителю группы ППСП. Он ударил находящегося на службе стража порядка - от удара ногой в лицо у того появился кровоподтек на левой скуле.

Молодого дебошира доставили в отделение полиции. Суд назначил непослушному юноше штраф - 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU