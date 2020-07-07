2020-07-07T13:32:15+03:00
Происшествия

19-летний дебошир поплатился за удар ногой полицейского

За синяк на лице его оштрафовали
Иван Чухнин
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19-летний юноша ударил в лицо ногой полицейского и попал под суд. Он признан виновным в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Инцидент произошел 12 декабря прошлого года вечером. Пьяный обвиняемый в переулке Луначарского Устюжны, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за появление в нетрезвом виде на улице, оказывал сопротивление полицейскому-водителю группы ППСП. Он ударил находящегося на службе стража порядка - от удара ногой в лицо у того появился кровоподтек на левой скуле.

Молодого дебошира доставили в отделение полиции. Суд назначил непослушному юноше штраф - 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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