Семь человек попало в аварию на трассе Москва - Архангельск

8 Июль 2020 2020-07-08T14:58:30+03:00

Один из них погиб

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На 523 километре автодороги Москва-Архангельск погиб водитель автомобиля ВАЗ. Там 7 июля около полуночи произошло лобовое столкновение. Еще шесть человек пострадало.

По предварительным данным, мужчина 1998 года рождения за рулем ВАЗ-2105 производил обгон. Однако он врезался в автомобиль «Мазда», которым управлял 38-летний мужчина, который ехал навстречу.

От удара скончался на месте ДТП водитель ВАЗа. Все пассажиры этого автомобиля: 29-,34- и 36-летние мужчины, а также 19-летняя девушка получили различные травмы, они были отправлены в медицинское учреждение.

Кроме того, водитель и пассажир «Мазды», мужчина 1982 г.р., также были госпитализированы. Врач подозревают у них травмы позвоночника, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU