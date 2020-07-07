2020-07-07T12:59:29+03:00
Общество

Новое оборудование от Алексея Мордашова поступило в моногоспиталь Череповца

Компания "Севергрупп" передала четыре наркозных аппарата
Иван Чухнин
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Моногоспиталю Череповца, где проходят лечение инфицированные коронавирусом, компания "Севергрупп" передала четыре наркозных аппарата. Это аппараты экспертного класса необходимы для подачи наркоза во время операций. Как сообщала "Комсомолка", в моногоспитале до сих порт нет компьютерного томографа - одного из самых точных диагностичских аппаратов для диагностики повреждения легких. Как пояснил главврач Андрей Погодин, его установка в настоящее время ведется. Наркозные аппараты крайне необходимы моногоспиталю - пациенты зачастую поступают сюда с разными патологиями и приходится делать разные операции прямо в этом учреждении.

- Одно время был целый поток пациентов, которым нужна хирургическая помощь, и были сложности с наркозными аппаратами. Сейчас мы оснащены медоборудованием в достаточном количестве. Заключен договор для использования аппаратов для диализа, УЗИ, сейчас устанавливают КТ. Мы готовы оказать помощь по любому профилю, - заверил Андрей Погодин.

Решение о покупке новых наркозных аппаратов для моногоспиталя принято председателем совета директоров "Северстали" Алексеем Александровичем Мордашовым. Сейчас в моногоспитале 72 пациента, в том числе двое детей. В тяжелом состоянии 13 человек. За сутки выписаны восемь. За последние две недели летальных случаев не было. В моногоспитале работают восемь врачей, сообщает официальный сайт Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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