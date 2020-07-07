19 человек заболели коронавирусом за последние сутки на Вологодчине

7 Июль 2020 2020-07-07T12:37:00+03:00

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По данным на 7 июля, на Вологодчине за сутки выявлено 19 новых случаев заболевших COVID-19, выздоровели 53 человека.

Всего с начала пандемии зафиксировано 1749 подтвержденных случаев заражения.

В общей сложности количество выздоровевших выросло до 1366 человек, 149 пациентов находятся на госпитализации, скончались 17 человек.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зарегистрировано в Бабаевском районе - 6, Череповце – 5, Великоустюгском районе - 4.

Ситуация с заболеваемостью в районах выглядит так:

• Вологда - 603 (+2)

• Череповец - 375 (+5)

• Шекснинский район - 148 (+1)

• Вологодский район - 92

• Грязовецкий район - 86

• Бабаевский район - 77 (+6)

• Кадуйский район - 67

• Кирилловский район - 56

• Великоустюгский район - 51 (+4)

• Устюженский район - 36

• Череповецкий район - 27

• Вытегорский район - 22

• Сокольский район - 18

• Тотемский район - 15

• Чагодощенский район - 13

• Харовский район - 11

• Белозерский район - 9

• Нюксенский район - 9 (+1)

• Кич.-Городецкий район - 8

• Тарногский район - 8

• Усть-Кубинский район - 8

• Вожегодский район - 4

• Бабушкинский район - 3

• Никольский район - 2

• Междуреченский район - 1

Всего в области проведено 252978 исследований на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что с 18 июня в регионе введена вторая волна снятия карантинных ограничений, действует масочный режим и режим самоизоляции для людей в возрасте 65+. Режим повышенной готовности и все действующие карантинные ограничения в регионе сохранится как минимум до 13 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU