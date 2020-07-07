19 человек заболели коронавирусом за последние сутки на Вологодчине
По данным на 7 июля, на Вологодчине за сутки выявлено 19 новых случаев заболевших COVID-19, выздоровели 53 человека.
Всего с начала пандемии зафиксировано 1749 подтвержденных случаев заражения.
В общей сложности количество выздоровевших выросло до 1366 человек, 149 пациентов находятся на госпитализации, скончались 17 человек.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зарегистрировано в Бабаевском районе - 6, Череповце – 5, Великоустюгском районе - 4.
Ситуация с заболеваемостью в районах выглядит так:
• Вологда - 603 (+2)
• Череповец - 375 (+5)
• Шекснинский район - 148 (+1)
• Вологодский район - 92
• Грязовецкий район - 86
• Бабаевский район - 77 (+6)
• Кадуйский район - 67
• Кирилловский район - 56
• Великоустюгский район - 51 (+4)
• Устюженский район - 36
• Череповецкий район - 27
• Вытегорский район - 22
• Сокольский район - 18
• Тотемский район - 15
• Чагодощенский район - 13
• Харовский район - 11
• Белозерский район - 9
• Нюксенский район - 9 (+1)
• Кич.-Городецкий район - 8
• Тарногский район - 8
• Усть-Кубинский район - 8
• Вожегодский район - 4
• Бабушкинский район - 3
• Никольский район - 2
• Междуреченский район - 1
Всего в области проведено 252978 исследований на коронавирусную инфекцию.
Напомним, что с 18 июня в регионе введена вторая волна снятия карантинных ограничений, действует масочный режим и режим самоизоляции для людей в возрасте 65+. Режим повышенной готовности и все действующие карантинные ограничения в регионе сохранится как минимум до 13 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU