2020-07-07T10:37:52+03:00
Общество

Череповецкие спасатели сняли котенка с высоты более 20 метров

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце спасатели сняли котенка с высокого дерева - он находился на уровне седьмого этажа. ЧП случилось 6 июля около 18 часов.

Прохожие на улице Химиков увидели на высоком дереве котенка. Очевидец решил позвонить спасателям. Он сообщил, что у дома № 12 по улице Химиков на уровне седьмого этажа на дереве застрял котенок. Спасатели выехали на указанный адрес.

- Действительно, на высоте седьмого этажа сидел котенок, красивый такой. Ребята вызвали автолестницу из пожарной части, поднялись туда и сняли котенка. Спасенное животное забрал себе очевидец, - сообщил директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповецкие спасатели сняли котенка с высоты более 20 метров
В Череповце горел фанерно-мебельный комбинат
Вологжан промочит
В Вологде 4-летний мальчик сбежал от бабушки
Рецидивистка во дворе Вологды ткнула ножом девушке в ключицу
Губернатор Вологодчины заметил коронавирусное плато
Череповчанин изнасиловал пьяную 32-летнюю женщину в туалете клуба
На малую родину Клубова под Вологдой проведут электричество
В центре Вологды иномарка врезалась в Жигули с 3 девушками
На Сухоне взорвался новый катер
Бдительная череповчанка спасла пенсионерку от мошенников
Директор страховой фирмы отдал дистанционным аферистам 572 тыс. рублей
На реке Вожега перевернулась лодка с рыбаками
В Череповце тяжело травмировали велолюбителя
Из исторической усадьбы Вологодчины украли кусты
На Вологодчине выявлены 75 тысяч аномальных голосов за поправки