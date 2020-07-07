Череповецкие спасатели сняли котенка с высоты более 20 метров

7 Июль 2020 2020-07-07T10:37:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце спасатели сняли котенка с высокого дерева - он находился на уровне седьмого этажа. ЧП случилось 6 июля около 18 часов.

Прохожие на улице Химиков увидели на высоком дереве котенка. Очевидец решил позвонить спасателям. Он сообщил, что у дома № 12 по улице Химиков на уровне седьмого этажа на дереве застрял котенок. Спасатели выехали на указанный адрес.

- Действительно, на высоте седьмого этажа сидел котенок, красивый такой. Ребята вызвали автолестницу из пожарной части, поднялись туда и сняли котенка. Спасенное животное забрал себе очевидец, - сообщил директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

ИСТОЧНИК KP.RU