2020-07-07T10:30:45+03:00
Происшествия

В Череповце горел фанерно-мебельный комбинат

Ущерб устанавливается
Иван Чухнин
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Крупный пожар произошел в Череповце на фанерно-мебельном комбинате. Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, сигнал о возгорании поступил 6 июля в 13:55. Очаг возгорания произошл на 2 этаже двухэтажного кирпичного цеха ДСП, в галерее на кровле. Из здания до прибытия пожарной службы самостоятельно вышли 7 работников предприятия.

Открытое горение происходило на площади 20 на 40метров. С огнем боролись до 15:05. В ликвидации очага участвовали 30 человек и 10 единиц техники. Причинами пожара могут быть:

нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ и короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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