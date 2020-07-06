В Вологде 4-летний мальчик сбежал от бабушки
Его обнаружили прохожие на улице
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В селе Молочное в Вологде пропал 4-летний мальчик. Его бабушка в какой-то момент отвлеклась, а ребенок за это время сумел самостоятельно сбежать на улицу. Родственники разместили информацию о поиске в социальных сетях.
В то же время прохожие сообщили в правоохранительные органы, что на улице Емельянова разгуливает малыш без присмотра взрослых. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Специалисты установили адрес родителей и передали им пропажу.
ИСТОЧНИК KP.RU