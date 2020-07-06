В Вологде 4-летний мальчик сбежал от бабушки

6 Июль 2020 2020-07-06T17:06:09+03:00

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В селе Молочное в Вологде пропал 4-летний мальчик. Его бабушка в какой-то момент отвлеклась, а ребенок за это время сумел самостоятельно сбежать на улицу. Родственники разместили информацию о поиске в социальных сетях.

В то же время прохожие сообщили в правоохранительные органы, что на улице Емельянова разгуливает малыш без присмотра взрослых. На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Специалисты установили адрес родителей и передали им пропажу.

ИСТОЧНИК KP.RU