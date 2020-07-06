Рецидивистка во дворе Вологды ткнула ножом девушке в ключицу

6 Июль 2020 2020-07-06T16:59:47+03:00

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В одном из дворов Прилук в Вологде произошла драка. У 32-летней женщины возник конфликт с 22-летней девушкой: она была подругой давней знакомой сожителя. В какой-то момент вологжанка схватила нож и несколько раз ударила им в ключицу сопернице. Потерпевшую госпитализировали, но в больнице спасти ее не удалось - она скончалась от потери крови.

Оказалось, что этой трагедии предшествовала другая ссора, уже с участием этой знакомой сожителя лично. Задержанная призналась, что зарезала девушку из-за предыдущей драки.

На данный момент решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Вологжанка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение грабежа и кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU