Череповчанин изнасиловал пьяную 32-летнюю женщину в туалете клуба

6 Июль 2020 2020-07-06T13:49:49+03:00

Его осудили на 3 года колонии

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В Череповце городской суд вынес приговор 25-летнему череповчанину. Весной этого года мужчина изнасиловал в туалете ночного клуба 32-летнюю женщину. Преступник воспользовался ее состоянием - жертва была пьяна.

Региональное управление СК РФ сообщило, что молодой человек в содеянном признался. Его осудили на 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU