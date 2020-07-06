Череповчанин изнасиловал пьяную 32-летнюю женщину в туалете клуба
Его осудили на 3 года колонии
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В Череповце городской суд вынес приговор 25-летнему череповчанину. Весной этого года мужчина изнасиловал в туалете ночного клуба 32-летнюю женщину. Преступник воспользовался ее состоянием - жертва была пьяна.
Региональное управление СК РФ сообщило, что молодой человек в содеянном признался. Его осудили на 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU