Губернатор Вологодчины заметил коронавирусное плато

6 Июль 2020 2020-07-06T14:10:20+03:00

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В Вологодской области нет ни резкого уменьшения количества заразившихся коронавирусом, ни роста. Данные по заболевшим за последнюю опубликовал губернатор в своих соцсетях. В среднем заболевает по 20 человек в день. На третий этап отмены ограничений выйти не получается.

6 июня на Вологодчине зарегистрирован 21 новый пациент. Из них 9 приходится на Вологду, 4 - на Бабаевский район, по 3 - на Вологодский и Грязовецкий районы и два - на Тотемский район.

ИСТОЧНИК KP.RU