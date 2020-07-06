2020-07-06T14:10:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Вологодчины заметил коронавирусное плато

Больше двух недель ежедневный прирост заболевших составляет около 20 человек
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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В Вологодской области нет ни резкого уменьшения количества заразившихся коронавирусом, ни роста. Данные по заболевшим за последнюю опубликовал губернатор в своих соцсетях. В среднем заболевает по 20 человек в день. На третий этап отмены ограничений выйти не получается.

6 июня на Вологодчине зарегистрирован 21 новый пациент. Из них 9 приходится на Вологду, 4 - на Бабаевский район, по 3 - на Вологодский и Грязовецкий районы и два - на Тотемский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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