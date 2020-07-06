2020-07-06T12:08:05+03:00
Общество

На малую родину Клубова под Вологдой проведут электричество

У жителей Красного берега появится свет
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы главы районаФото со страницы главы районаФото: vk.com
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В Вологодском районе проводится электричество в Красный берег - группу полузабытых деревень. На данный момент устанавливаются столбы - 2,5 км из общей протяженности 11,5 км. Осталось еще 20% работ. На следующей неделе планируется поставить подстанцию и подвести линии электропередач. Работы должны завершиться к концу месяца. Потом начнется подключение домов.

Красный берег - это малая родина дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя Александра Клубова. Местные жители очень гордятся земляком. Пять лет назад в Ярунове на народные деньги был установлен памятник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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