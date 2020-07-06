6 Июль 2020 2020-07-06T11:26:24+03:00

В центре Вологды иномарка врезалась в Жигули с 3 девушками. Водитель Ниссана не предоставил преимущество в движении на перекрестке Мира-Чехова. Видео база.нет

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В центре Вологды воскресенье ночью произошла авария на перекрестке улиц Мира и Чехова. На этом месте постоянно происходят однотипные ДТП: не предоставляется преимущество при повороте налево.

В этот раз в два часа ночи разъехаться не удалось Нисан Альмера и ВАЗ 2114. Мужчина начал поворачивать налево на Чехова и не предоставил преимущество в движении Жигулям 14- модели, которыми управляла 28-летняя автомобилистка. Травмы получили пассажирки ВАЗа — женщины 28 и 34 лет. Переднюю дверь от удара заклинило, так что девушку долго не могли освободить.

ИСТОЧНИК KP.RU