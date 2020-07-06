На Сухоне взорвался новый катер
Из-за неисправного электрооборудования
-Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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На реке Сухона у деревни Рязанка загорелся и взорвался катер. Моторную лодку, которую купили день назад, тушили две пожарные машины и 6 спасателей. ЧП произошло в нескольких километрах от районного центра.
Катер уничтожен огнем. 35-летний владелец рассказал, что он залил бензин в бак моторного отсека, запустил двигатель и услышал взрыв в кормовой части. Мужчина сломал ногу. Лодка была не застрахована. Причиной пожара назвали неисправность электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU