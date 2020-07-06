Бдительная череповчанка спасла пенсионерку от мошенников

6 Июль 2020 2020-07-06T10:30:06+03:00

Женщина подошла к пенсионерке, которая уже отправляла в банке деньги аферистам

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Череповчанке удалось спасти 78-летнюю пенсионерку от дистанционных мошенников. Она остановила старушку в банке, т.к заподозрила неладное.

Пожилой жительнице Череповца позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности крупного финансового учреждения. Женщине сообщили, что деньги собираются украсть, поэтому их надо перевести на новый счет. Его мошенники уже заботливо подготовили. Пенсионерка отправилась в ближайшее отделение банка и выполняла команды аферистов, которые ей диктовали по телефону.

В какой-то момент на подозрительные действия пенсионерки отреагировала бдительная гражданка. Она поинтересовалась, не стала ли женщина жертвой мошенников. Спасительница взяла телефон и поговорила со "службой безопасности". Те ответили, что являются родственниками пожилой пенсионерки. В конце концов, жертва обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU