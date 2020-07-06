2020-07-06T09:41:25+03:00
Происшествия

Директор страховой фирмы отдал дистанционным аферистам 572 тыс. рублей

Мужчине позвонили из "службы безопасности"
Евдокия САХАРОВА
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Грязовчанин попался на удочку дистанционных мошенников. Директору страховой фирмы позвонила неизвестная из "службы безопасности". Она сообщила, что мошенники пытаются списать с его счетов все сбережения, поэтому надо срочно перевести деньги на резервный счет, который уже для него открыт. Мужчина без размышлений отдал 572 тысячи рублей аферистам. О преступлении сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. Аналогичным образом жительница Вологодского района лишилась более 230 тысяч рублей.

Частая схема мошенничества - продажа и покупка товаров на сайтах бесплатных объявлений. Нередко ссылки, которые дают аферисты, ведут на фишинговый сайт, где жертва вводит данные банковской карты, а потом с нее списываются все средства. Так девушки из Вологды лишились 8000 и 5000 рублей.

Перед тем как сделать какие-то сомнительные вещи по просьбе неизвестных, можно попробовать поискать в интернете уже описанные схемы мошенничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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