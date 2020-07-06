В Череповце тяжело травмировали велолюбителя

6 Июль 2020 2020-07-06T09:03:45+03:00

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В городе металлургов произошло ДТП с участием велосипедиста. Молодой человек получил тяжелейшие травмы, его личность еще устанавливается (на вид ему 20 лет).

В Череповце пьяный водитель на высокой скорости сбил в гаражном массиве велолюбителя. ЧП произошло на ул. Гоголя, 57, на дороге в ГСК. Сообщается, что за рулем «Тойоты Камри» сидел 38-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом основания черепа, множественными переломами конечностей.

ИСТОЧНИК KP.RU