2020-07-06T09:03:45+03:00
Происшествия

В Череповце тяжело травмировали велолюбителя

Его сбила иномарка в гаражном массиве
Евдокия САХАРОВА
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Фото Маша ПишкинаФото Маша ПишкинаФото: http://www.cherinfo.ru
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В городе металлургов произошло ДТП с участием велосипедиста. Молодой человек получил тяжелейшие травмы, его личность еще устанавливается (на вид ему 20 лет).

В Череповце пьяный водитель на высокой скорости сбил в гаражном массиве велолюбителя. ЧП произошло на ул. Гоголя, 57, на дороге в ГСК. Сообщается, что за рулем «Тойоты Камри» сидел 38-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом основания черепа, множественными переломами конечностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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