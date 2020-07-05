2020-07-05T20:36:55+03:00
Политика

На Вологодчине выявлены 75 тысяч аномальных голосов за поправки

Независимый аналитик предоставил свои расчеты по голосованию
Евдокия САХАРОВА
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Графики Сергея Шпилькина facebook.com/sergey.shpilkinГрафики Сергея Шпилькина facebook.com/sergey.shpilkinФото: facebook.com
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Известный независимый аналитик Сергей Шпилькин (с 2007 года занимается анализом электоральной статистики) традиционно прокомментировал голосование, на этот раз по поправкам в Конституцию. Он предоставил свои математические расчеты по каждому субъекту федерации, всей России и крупным городам. На многих выкладках видна необъяснимая зависимость: чем выше явка, тем выше процент проголосовавших "за". Эксперты грешат на вбросы голосов.

Кроме того, на многих графиках (расположенных справа) появляются интересные артефакты: ровные числа "по сеточке", а также яркие кучные маленькие области. Такие данные получаются, если на избирательных участках уже вписывают нужное красивое число - обычно оно кратно пяти. График по России (левая часть) по всем статистическим законам должен быть гладким, без зазубрин (каким и является на участках с явкой меньше 45%). Однако он ступенчатый, а шаг крупных кратен 5% (в графике по Вологодчине по таким зубцам ничего сказать нельзя, т.к. голосов в разы меньше).

Математик посчитал аномальные голоса "за" - по его мнению, в Вологодской области таких 75 тысяч из общих 384. По России -22 380 000 из общих 46 513 000. На графике Вологодчины (правом) аномально, что кластеры точек располагаются под углом - считается, что они должны быть вытянутыми горизонтально или просто двумя шариками.

Стоит заметить, что если графики получаются без аномалий - это не доказывает, что выборы были честными. Но если артефакты присутствуют, то это повод задуматься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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