В Вологде облагородили двор на Ленинградской

5 Июль 2020 2020-07-05T14:04:15+03:00

Теперь там появилась детская площадка со спортивными элементами

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В областной столице продолжается реализация программы «Народный бюджет ТОС». В этом году были реализованы 38 выбранных жителями проектов. Последний облагороженный двор располагается у дома №87 на улице Ленинградской.

6 июля официально будет принята новая детская площадка со спортивными элементами - осталось лишь убрать территорию. На песчаной площадке построен детский городок с горкой. Рядом установлены уличные тренажеры, комплекс для воркаута, баскетбольное кольцо с минискалодромом.

ТОС "Ленинградский" в 2020 году реализует сразу 3 инициативы, на это выделено 1,5 миллиона рублей. Общественное голосование за проекты на 2021 год прошло с 25 июня по 1 июля. Скоро будут озвучены выбранные территории.

ИСТОЧНИК KP.RU