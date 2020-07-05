В Вологде облагородили двор на Ленинградской
В областной столице продолжается реализация программы «Народный бюджет ТОС». В этом году были реализованы 38 выбранных жителями проектов. Последний облагороженный двор располагается у дома №87 на улице Ленинградской.
6 июля официально будет принята новая детская площадка со спортивными элементами - осталось лишь убрать территорию. На песчаной площадке построен детский городок с горкой. Рядом установлены уличные тренажеры, комплекс для воркаута, баскетбольное кольцо с минискалодромом.
ТОС "Ленинградский" в 2020 году реализует сразу 3 инициативы, на это выделено 1,5 миллиона рублей. Общественное голосование за проекты на 2021 год прошло с 25 июня по 1 июля. Скоро будут озвучены выбранные территории.
ИСТОЧНИК KP.RU