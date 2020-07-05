2020-07-05T13:45:52+03:00
Авто

В Вологде почти построили обходную дорогу

Транзитный транспорт сможет не заезжать в город
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Вологда РФ
Изменить размер текста:

В областной столице на 90% завершилось строительство одного из главных инфраструктурных объектов. Поручение президента на строительство обхода Вологды было получено еще в 2015 году. По словам губернатора, никто не думал, что он когда либо будет закончен. Теперь поток машин в городе снизится, а большегрузы не будут портить местные дороги.

Чиновники обещают, что объект будет доступен уже в сентябре. На данный момент завершаются работы на дороге до выхода на трассу М-8 в направлении Москвы. На всем протяжении четвертого пускового комплекса построено 3 двухуровневых развязки, 2 моста и 2 путепровода. Ширина разделительной полосы — 5 метров, по обочинам дороги установлены металлические отбойники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из исторической усадьбы Вологодчины украли кусты
На Вологодчине выявлены 75 тысяч аномальных голосов за поправки
В Вологде облагородили двор на Ленинградской
В Вологде почти построили обходную дорогу
Интеллектуальный пешеходный переход подсветили в Вологде
Вологодчина восстановила связь с Венгрией
В Харовске появится ярмарочный городок
За сутки выявили 22 вологжанина с covid-19
В Вологодской области матерщинница обвинила участкового в насилии
С 1 июля начали работать загородные лагеря
В Вологде в шалаше нашли скелет мужчины с библией
Вологодское МЧС смотрит на пожары из космоса
В Вологде раздают ажурные открытки с символами вологодских городов
В Вологде бесплатная выставка великих художников
В Вологде отреставрировали колокольню — можно увидеть механизм курантов
В Великом Устюге появится маяк
Кадуйский рецидивист забил до смерти третью любовницу
Неизвестный с обрезком трубы напал на женщину-водителя и уехал на ее машине
Череповецкие врачи спасли ногу девушке-студентке
В Вологде более тысячи человек покусали клещи
В Вологде за сутки стало на 8 больных коронавирусом больше
По официальной статистике на голосование пришло 58% вологжан