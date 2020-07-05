В Вологде почти построили обходную дорогу

5 Июль 2020 2020-07-05T13:45:52+03:00

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В областной столице на 90% завершилось строительство одного из главных инфраструктурных объектов. Поручение президента на строительство обхода Вологды было получено еще в 2015 году. По словам губернатора, никто не думал, что он когда либо будет закончен. Теперь поток машин в городе снизится, а большегрузы не будут портить местные дороги.

Чиновники обещают, что объект будет доступен уже в сентябре. На данный момент завершаются работы на дороге до выхода на трассу М-8 в направлении Москвы. На всем протяжении четвертого пускового комплекса построено 3 двухуровневых развязки, 2 моста и 2 путепровода. Ширина разделительной полосы — 5 метров, по обочинам дороги установлены металлические отбойники.

ИСТОЧНИК KP.RU