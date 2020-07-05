Интеллектуальный пешеходный переход подсветили в Вологде

5 Июль 2020 2020-07-05T14:07:22+03:00

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В Вологде разместили первый умный пешеходный переход на перекрестке улиц Ленинградская и Благовещенская. Разработка вологодского производителя пока в тестовом режиме - специалисты проверят эффективность работы устройства до конца осени.

Когда пешеход или собака подходит к проезжей части, то зебру подсвечивают и включается табло «Пешеход» с красной подсветкой.

Второе устройство будет размещено на перекрестке Мохова и проспекта Победы - там будет и звуковое оповещение.

Возникает вопрос: не привыкнут ли водители ехать без остановки, если не горит табло?

ИСТОЧНИК KP.RU