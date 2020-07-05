2020-07-05T14:07:22+03:00
Общество

Интеллектуальный пешеходный переход подсветили в Вологде

Устройство смонтировали около школы №10
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: администрация города Вологды
Изменить размер текста:

В Вологде разместили первый умный пешеходный переход на перекрестке улиц Ленинградская и Благовещенская. Разработка вологодского производителя пока в тестовом режиме - специалисты проверят эффективность работы устройства до конца осени.

Когда пешеход или собака подходит к проезжей части, то зебру подсвечивают и включается табло «Пешеход» с красной подсветкой.

Второе устройство будет размещено на перекрестке Мохова и проспекта Победы - там будет и звуковое оповещение.

Возникает вопрос: не привыкнут ли водители ехать без остановки, если не горит табло?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из исторической усадьбы Вологодчины украли кусты
На Вологодчине выявлены 75 тысяч аномальных голосов за поправки
В Вологде облагородили двор на Ленинградской
В Вологде почти построили обходную дорогу
Интеллектуальный пешеходный переход подсветили в Вологде
Вологодчина восстановила связь с Венгрией
В Харовске появится ярмарочный городок
За сутки выявили 22 вологжанина с covid-19
В Вологодской области матерщинница обвинила участкового в насилии
С 1 июля начали работать загородные лагеря
В Вологде в шалаше нашли скелет мужчины с библией
Вологодское МЧС смотрит на пожары из космоса
В Вологде раздают ажурные открытки с символами вологодских городов
В Вологде бесплатная выставка великих художников
В Вологде отреставрировали колокольню — можно увидеть механизм курантов
В Великом Устюге появится маяк
Кадуйский рецидивист забил до смерти третью любовницу
Неизвестный с обрезком трубы напал на женщину-водителя и уехал на ее машине
Череповецкие врачи спасли ногу девушке-студентке
В Вологде более тысячи человек покусали клещи
В Вологде за сутки стало на 8 больных коронавирусом больше
По официальной статистике на голосование пришло 58% вологжан