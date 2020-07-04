2020-07-04T13:19:25+03:00
Звезды

Вологодчина восстановила связь с Венгрией

С 2011 года взаимодействие из-за политики не осуществлялось
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Вологжане провели в онлайн-формате первое заседание российско-венгерской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству. Вологодская область начала общение с областью Боршод-Абауй-Земплен еще в середине 20 века. В 60-е тесно обменивались информацией ЧМК и Диошдьерский металлургический комбинат имени Ленина. В 70-х подписано первое соглашение между городами Вологда и Мишкольц. В областной столице даже появилась улица Мишкольцкая, а в Череповце Боршодская. В Венгрии напротив, Вологодским назвали целый микрорайон.

Руководитель Администрации Губернатора области заявила, что сотрудничество с регионом Боршод-Абауй-Земплен и другими венгерскими территориями и городами крайне перспективно. Особое внимание предложили уделить торгово-экономической сфере, культуре, образованию и туризму. После снятия ограничений планируется провести встречу в расширенном составе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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