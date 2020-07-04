В Харовске появится ярмарочный городок
Проект ярмарочного городка в Харовске взял второе место на грантовом конкурсе «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы». Теперь районный центр получит субсидию в размере миллиона рублей. Местный бюджет добавит 334 тысячи рублей и следующим летом в центре города появится 15 деревянных домиков с электричеством.
Ярмарки на выходных являются важной частью жизни харовчан. Торговые павильоны и красиво украшенная входная группа помогут создать атмосферу праздника, да и продавцам будет намного комфортнее. Открытие собираются приурочить ко Дню города и района.
ИСТОЧНИК KP.RU