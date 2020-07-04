В Харовске появится ярмарочный городок

4 Июль 2020 2020-07-04T13:01:09+03:00

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Проект ярмарочного городка в Харовске взял второе место на грантовом конкурсе «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы». Теперь районный центр получит субсидию в размере миллиона рублей. Местный бюджет добавит 334 тысячи рублей и следующим летом в центре города появится 15 деревянных домиков с электричеством.

Ярмарки на выходных являются важной частью жизни харовчан. Торговые павильоны и красиво украшенная входная группа помогут создать атмосферу праздника, да и продавцам будет намного комфортнее. Открытие собираются приурочить ко Дню города и района.

ИСТОЧНИК KP.RU