2020-07-04T12:44:06+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки выявили 22 вологжанина с covid-19

В Череповце оказалось больше всех заболевших
Евдокия САХАРОВА
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На Вологодчине за последние сутки выявлено 22 человека с коронавирусной инфекцией. В этот раз по количеству заболевших лидирует Череповец - 7 пациентов. В областной столице на 4 июля 5 новых заразившихся. Еще трое из Шекснинского района, 2 — Бабаевский район, 1 — Харовский район, 1 — Череповецкий район, 1 — Кадуйский район, 1 — Устюженский район, 1 — Великоустюгский район. О ситуации с коронавирусом сообщил губернатор в соцсетях.

Выздоровели 22 человека за сутки, всего - 1270. С начала пандемии заболело 1688 вологжан, 17 погибли.

Напомним топ муниципалитетов по заболевшим: 1 место Вологда (585), 2 место Череповец (367), 3 место Шекснинский район (147), 4 место Вологодский район (89), 5 место Грязовецкий район (82).

ИСТОЧНИК KP.RU

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