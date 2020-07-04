2020-07-04T11:59:17+03:00
Общество

В Вологодской области матерщинница обвинила участкового в насилии

Она попала под суд
Иван Чухнин
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В Грязовце Вологодской области состоялся суд над 51-летней местной жительницей.

Она наговорила лишнего на представителя власти.

Суд признал ее вину: женщина признана виновной в публичном оскорблении представителя власти, а также в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

Как сообщили в пресс-службе судов области, пьяная женщина обматерила участкового. Инцидент произошел 7 февраля 2020 года на лестничной площадке между этажами в подъезде дома по улице Новой поселка Льнозавода.

Свидетелями стали соседи.

Вечером того же дня матерщинница по телефону сообщила в дежурную часть райотдела полиции о том, что участковый уполномоченный причинил ей телесные повреждения. На этом она не остановилась: ею было написано заявление о том, что участковый применил к ней насилие.

Была проведена проверка. Но факты не подтвердились . В отношении клеветницы возбуждено дело.

Суд вынес приговор: 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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