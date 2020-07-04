С 1 июля начали работать загородные лагеря

4 Июль 2020 2020-07-04T11:29:58+03:00

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В Вологодской области с 1 июля начали работу загородные лагеря. Правда, вработу включились лишь пять загородных детских учреждений, причем ни одного под Вологдой.

Заезды прошли в «Бобровниково» (Великоустюгский район), «Адонис» (Череповец), «Искра», «Жемчужина Мологи» (Череповецкий район), «Корабелы Прионежья» (Вытегорский район).

Однако, как заверила заместитель губернатора Лариса Каманина, в июле будут открыты еще 9 загородных оздоровительных лагерей.

Для лагерей есть серьезная препона: коронавирус. Роспотребнадзор предъявляет особые требования к лагерям - без его разрешения учреждение работать не может.

«Во-первых, заезд происходит одномоментно: и дети, и взрослые все дни смены находятся вместе, выходят за территорию только по окончании смены. Во-вторых, ее сроки сокращены до 14 дней. Это сделано для того, чтобы как можно больше детей смогли отдохнуть нынешним летом. Так, в июле на первой смене сможет отдохнуть чуть более двух тысяч детей, и таких смен будет три. Значит, в общей сложности более шести тысяч детей смогут выехать за город. Еще одно нововведение в этом году – обязательное тестирование на COVID-19 персонала лагеря. Мы уверены, что с детьми работают проверенные здоровые люди», - сообщила Лариса Каманина.

Стоимость путевки в оздоровительные учреждения региона составляет от 22 до 35 тысяч рублей. Для ряда категорий предусмотрена частичная компенсация расходов. Например, в среднем родители-бюджетники доплачивают за каждую путевку от 7 до 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU