2020-07-05T21:15:15+03:00
Общество

Из исторической усадьбы Вологодчины украли кусты

И вырвали дерево
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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В усадьбе Спасское-Куркино продолжают орудовать вандалы. В апреле засорили трубу перетока воды между двумя прудами - водоемы не могли нормально функционировать. В конце июня были разрушены мостки, ведущие к каскаду прудов. Теперь выкопали кусты на центральной дорожке. Воришку собираются уличить в преступлении и наказать.

Кроме того, в липовом кружале оказалось с корнем выдернуто деревце, высаженное в позапрошлом году. Рядом валялась чекушка из-под водки. К счастью, скоро по периметру будет установлена система видеонаблюдения.

Поселок Куркино расположен в 20 км на север от Вологды. Усадьбу возвели дворяне Резановы, которым принадлежало 139 сел и деревень. В 1818 году на их средства была построена каменная церковь Спаса-Преображения. В XIX веке Спасское-Куркино был одним из крупнейших и красивейших на Вологодчине историко-архитектурных ансамблей провинциальной усадебной культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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