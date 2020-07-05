Из исторической усадьбы Вологодчины украли кусты
В усадьбе Спасское-Куркино продолжают орудовать вандалы. В апреле засорили трубу перетока воды между двумя прудами - водоемы не могли нормально функционировать. В конце июня были разрушены мостки, ведущие к каскаду прудов. Теперь выкопали кусты на центральной дорожке. Воришку собираются уличить в преступлении и наказать.
Кроме того, в липовом кружале оказалось с корнем выдернуто деревце, высаженное в позапрошлом году. Рядом валялась чекушка из-под водки. К счастью, скоро по периметру будет установлена система видеонаблюдения.
Поселок Куркино расположен в 20 км на север от Вологды. Усадьбу возвели дворяне Резановы, которым принадлежало 139 сел и деревень. В 1818 году на их средства была построена каменная церковь Спаса-Преображения. В XIX веке Спасское-Куркино был одним из крупнейших и красивейших на Вологодчине историко-архитектурных ансамблей провинциальной усадебной культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU