В Вологде в шалаше нашли скелет мужчины с библией

3 Июль 2020 2020-07-03T19:29:26+03:00

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2 июля в Вологде обнаружена страшная находка. В лесополосе около дома 30а по проспекту Преображенского найден скелетированный труп мужчины в шалаше. Вероятно, он там проживал долгое время. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Ты не один". Полиция пытается установить личность.

В вещах погибшего нашли библию черного цвета и новый псалтырь синего. У него была серо-коричневая наплечная сумка.

На вид мужчине 40-50 лет, возможно были рыже-седые усы. Был одет в темно-синие джинсы, свитер, черные меховые кроссовки, спортивную вязаную шапку.

Имеющие информацию о погибшем могут обратиться к волонтерам по телефону 8 (911) 505-68-98 или в полицию 102.

ИСТОЧНИК KP.RU