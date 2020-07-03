В Вологде в шалаше нашли скелет мужчины с библией
2 июля в Вологде обнаружена страшная находка. В лесополосе около дома 30а по проспекту Преображенского найден скелетированный труп мужчины в шалаше. Вероятно, он там проживал долгое время. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Ты не один". Полиция пытается установить личность.
В вещах погибшего нашли библию черного цвета и новый псалтырь синего. У него была серо-коричневая наплечная сумка.
На вид мужчине 40-50 лет, возможно были рыже-седые усы. Был одет в темно-синие джинсы, свитер, черные меховые кроссовки, спортивную вязаную шапку.
Имеющие информацию о погибшем могут обратиться к волонтерам по телефону 8 (911) 505-68-98 или в полицию 102.
ИСТОЧНИК KP.RU