Вологодское МЧС смотрит на пожары из космоса

3 Июль 2020 2020-07-03T17:14:12+03:00

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Пресс-служба МЧС по Вологодской области рассказала об интересной технологии, применяемой специалистами для обнаружения пожаров. Оказывается, служба анализирует термические точки – тепловые аномалии, выявленные по результатам космической съемки. Такими точками может оказаться горящий мусор, пал, техногенный или лесной пожар.

В России разработано мобильное приложение, в котором можно оперативно получать информацию о термических точках. Спутник находит тепловые аномалии, а данные о местоположении и характере ЧП передаются в приложение для принятия необходимых мер.

В Вологодской области за прошлый год таким образом сумели выявить 50 термоточек. В основном горели отходы деревообработки.

ИСТОЧНИК KP.RU