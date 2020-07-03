2020-07-03T17:14:12+03:00
Общество

Вологодское МЧС смотрит на пожары из космоса

Специалистам поступает информация о тепловых аномалиях
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Пресс-служба МЧС по Вологодской области рассказала об интересной технологии, применяемой специалистами для обнаружения пожаров. Оказывается, служба анализирует термические точки – тепловые аномалии, выявленные по результатам космической съемки. Такими точками может оказаться горящий мусор, пал, техногенный или лесной пожар.

В России разработано мобильное приложение, в котором можно оперативно получать информацию о термических точках. Спутник находит тепловые аномалии, а данные о местоположении и характере ЧП передаются в приложение для принятия необходимых мер.

В Вологодской области за прошлый год таким образом сумели выявить 50 термоточек. В основном горели отходы деревообработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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