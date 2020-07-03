В Вологде раздают ажурные открытки с символами вологодских городов

3 Июль 2020 2020-07-03T16:41:37+03:00

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Туристско-информационный центр в Вологде сообщил, что он работает в обычном режиме. Все приглашаются за бесплатными резными открытками, которые не стыдно подарить гостям города. Ажурная вырубка на бумаге изображает бренды и символы местных исторических центров - через нее можно запечатлеть достопримечательности (получится отличное фото!).

Бесплатные открытки выдают в будни с 8:00 до 17:00 на Советском проспекте, 6, 3 этаж (стеклянная дверь). Там можно получить карты и путеводители по региону, буклет по сельскому туризму, световозвращающие брелоки, паспорт туриста, детские путеводители «Моё путешествие по Вологодской области».

ИСТОЧНИК KP.RU