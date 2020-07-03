В Вологде отреставрировали колокольню — можно увидеть механизм курантов

3 Июль 2020 2020-07-03T16:05:06+03:00

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В Вологде отреставрировали главную колокольню — теперь можно даже увидеть механизм курантов, для этого специально сконструирован короб со стеклянными перегородками. Ремонт прошел с любовью к истории — мастера оставили фрагмент заложенного кирпичами окна и швы соединения старой шатровой колокольни с новой XIX века постройки. Была восстановлена винтовая лестница, заменен пол, отремонтированы малые колокола и основания часов. В следующем году хотят привести в порядок цокольный этаж.

Подняться и оценить ремонт своими глазами можно с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00) со среды по воскресенье. Необходимо быть в маске.

ИСТОЧНИК KP.RU